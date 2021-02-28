أصالة نصري توجه رسالة شكر لجمهورها

الوكيل الاخباري - وجهت الفنانة السورية أصالة نصري الشكر لجمهورها بعد أن كشفت عن تحقيق أغنية "بنت أكابر" التي طرحتها على قناتها الرسمية "يوتيوب" منذ عدة أشهر 100 مليون مشاهدة.

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واحتفلت أصالة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بهذا العدد من المشاهدات، للفيديو، بمقطع من الأغنية.



وكتبت أصالة، رسالة تشكر فيها جمهورها، حيث قالت: "شكراً لعظيم اهتمامكم، وحلاوة محبّتكم، وجميل ثقتكم".



‎وتابعت قائلة: "لا تُسعفني الكلمات لأعبّر لكم عن امتناني وشعوري بالمسؤوليّة، الّذي يجعلني أحلم وأنا أحقّق حلم.. من أجل أنّ أستحق هذه المحبّة المكلّلة بالثّقة والفيّاضة بالحنان".



وأضافت: "كنتمّ معي كالمخلصين منّ أهلي وبارّين كأبنائي.. بكلّ ما أنا عليه أشكركم لأنّي بفضل الله وفضلكم منّ بعد أنا سأواصل".



لها

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