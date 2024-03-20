أكبر قلب.. أنغام تشارك في حملة لإنقاذ الأطفال وتناشد بالتبرع

الوكيل الإخباري - للعام الثاني على التوالي، تشارك النجمة المصرية أنغام في دعم حملة خيرية لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، لعلاج الأطفال ممن يعانون من أمراض القلب، بالمجان، بعد أغنية "شبر ونص" التي شاركت فيها مواطنها محمود العسيلي، العام الماضي.



وتحت عنوان "أكبر قلب"، قدمت أنغام أغنية تلامس القلوب، مناشدة من خلالها الجميع بالتبرع لإنقاذ الأطفال مرضى القلب.

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وروجت أنغام للحملة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة جمهورها ومتابعيها التبرع لصالح المؤسسة: "أكبر قلب اللي بنتعلم منه كتير. متعلق على أصغر فرصة إنه يعيش.. كل جنيه تتبرع به فرصة تنقذ قلوب أطفال كثير".







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