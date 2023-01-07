أمل حجازي تطالب جمهورها بالدعاء بعد تعرضها لحادث سير مروع .. صور

الوكيل الإخباري-تعرّضت الفنانة اللبنانية أمل حجازي لحادث سير أدى إلى اصابتها بكسور في القدم وإصابة في الظهر .

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ووثقت الفنانة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل " انستغرام " صور اشعاعية لقدمها وروت تفاصيل ما تعرضت له قائلة :" صار معي حادث قوي الله لطف فيني عندي اكثر من كسر برجلي ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل واصابة بالضهر الحمدلله على كل شي ."

وتابعت حديها موجهة رسالة للجمهور :"يلي حبيت وصلو انو الانسان اذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي اكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها انك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هيدي اكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم ..اذا مرض الانسان وطلبو منو كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة انو يخسر كل ماله مقابل صحته فإدا كنت فقير وما بتشكي من اي اوجاع ومرض فانت اكبر غني ..الحمد والشكر لله في جميع الاحوال في السراء والضراء ".

واختتمت قولها مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء :"ادعولي بالشفاء..والله يشفي كل مريض ". وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين السلامة لها .



