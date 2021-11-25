الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 01:00 م

أول تعليق من أشرف زكي على تحويل محمد رمضان للتحقيق

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الوكيل الإخباري - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ، في تصريحات صحافية أن من صلاحيات نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، عدم منح محمد رمضان تصاريح الغناء، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون، بالقول: "محدش محصن واللي غلط يتحاسب".

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وأشار زكي إلى أنه في انتظار خطاب رسمي بطلب إحالة محمد رمضان الى التحقيق، ليكون الإجراء رسمياً في هذا الصدد.


يُذكر أن هاني شاكر كان قد أكد خلال صالون قصر السينما، والذي تناول إشكالية الفن وحرية الإبداع، أن أسباب إحالة محمد رمضان الى التحقيق، هي عدم التزامه بالقواعد والظهور عاري الصدر وخلع ملابسه على المسرح، وهو ما كان محمد رمضان قد وعد هاني شاكر بعدم فعله، ولكنه أخلّ بوعده.


وأوضح هاني شاكر أن نقابة الموسيقيين أخطرت نظيرتها نقابة الممثلين بأنها لن تمنح محمد رمضان تصاريح للغناء إلا بعد التحقيق معه من جانب نقابة الممثلين، واطّلاعها على نتائج التحقيق.


وكان محمد رمضان قد حصل على تصريح للغناء يُعرف بتصريح اليوم الواحد، وذلك وفقاً للوائح النقابات الفنية الثلاث، خاصة أنه ليس عضواً في نقابة الموسيقيين، ومع كل تصريح يتعهّد رمضان بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح، ولكنه لا يلتزم بتعهّده.


وأضاف هاني شاكر أن النقابة لم تمنع أحداً من الغناء، وإنما تطبّق القانون، ولا بد من أن يقدّم العضو موقفه من التجنيد وكل الأوراق المطلوبة.

 

المصدر -  لها 

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