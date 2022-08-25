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الخميس، 25-08-2022 09:37 ص

إلهام شاهين تدعم شيرين عبد الوهاب بهذه الكلمات !

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الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، للفنانة شيرين عبد الوهاب، من حفلها الأخير الذي أحيته في ختام مهرجان قرطاج.

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وأظهرت إلهام شاهين دعمها لـ شيرين، كما أشادت بأدائها في الحفل الأخير، وقالت: "شيرين أطيب القلوب و أجمل الأصوات. كنتي رائعة فى قرطاج .. متألقة و روحك الحلوة الصادقة فيها طاقة ايجابية جميلة .. ربنا يحميكي من كل شر و من نجاح لنجاح دايماً".


وقد تفاعل المتابعون مع الصورة، وأبدوا محبتهم الكبيرة لـ شيرين، كما أثنوا بأخلاق وطيبة إلهام شاهين، على دعمها المتكرر للجميع.


الفن

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