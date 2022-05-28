اغتيال فنان أمام منزله في ليبيا -صورة

الوكيل الإخباري-تعرض الفنان الليبي، أحمد بحور، لعملية اغتيال برصاص مجهولين أمام منزله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال قبل محاولات إسعافه.



اضافة اعلان

وتلقى الفنان الراحل رصاصات قاتلة أمام منزله في مدينة صبراتة، من مجموعة مسلحة مجهولة.



وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار نعي للفنان الراحل، الذين اتهموا تنظيم "داعش" الإرهابي في مقتله، حيث ترددت مواقفه الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.

روسيا اليوم





