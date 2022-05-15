الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الاستقلال 76

5 عوامل عززت صعود الجنيه المصري مقابل الدولار

أسعار الذهب محليا

البنك الدولي: التغير المناخي سيشكل ضغطا كبيرا على الأمن الغذائي في الأردن

الخرابشة: مستوردات الاردن من النفط العراقي لم تتأثر باحداث كركوك

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

روسيا تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية

صندوق الحج يوضح: 3 شروط للحصول على تأشيرة الحج - تفاصيل

تعليق الدوام في مدارس بسبب الغبار - تحديث مستمر

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

الأحد، 15-05-2022 12:17 م

الحالة الصحية لأنغام بعد خضوعها لعملية جراحية -صورة

94857Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري-أصدرت إدارة أعمال المطربة أنغام بيانا رسميا لتوضيح حقيقة وضعها الصحي، كشفت فيه عن إجرائها لجراحة دقيقة في الكتف بعد مشكلة ممتدة تفاقمت عبر السنوات، تسببت في أضرار بالأوتار.

اضافة اعلان

 

وقالت مديرة أعمال المطربة أنغام إنها أجرت جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة، تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

 

 

وتابعت "تحملت طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلة، وفي نفس الوقت أجرت أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد.


وأكدت أنها الآن بحالة صحية مستقرة، بعد إفاقتها من التخدير الكلي، وستمر بتجربة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع تضطر فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.


 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
640x480

يسرا تنشر صورة لها مع شيرين أبو عاقلة وتنعاها بكلمات مؤثرة

image

هند صبري: ليس هناك مساواة بين المرأة والرجل في السينما العربية

6531635_1617275134

روعة السعدي: الإنترنت ثاني أسوء اختراع في العالم وأتمنى أن يزول

ما_معنى_التمثيل

فيديو -ممثل مصري يبكي على الهواء ويكشف عن معاناته المادية

5d740c47-9d16-43e1-924b-339bf24c519f

محمد هنيدي ينشر صورة من طفولته ويعلق عليها-صورة

10423961141634821796

أنغام تحقق مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "لوحة باهتة" -فيديو

أخبار متعلقة
10423961141634821796

أنغام تحقق مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "لوحة باهتة" -فيديو