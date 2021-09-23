الشرطة توقف هيا الشعيبي للتحقيق معها بسبب إلهام الفضالة - فيديو

الوكيل الإخباري - عبرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي عن غضبها بعد أن رفعت زميلتها الممثلة إلهام الفضالة دعوى قضائية ضدها، وقالت أنها نادمة على صداقتهما في فيديو نشرته على صفحتها الخاصة: "اللي كانت صديقة عمري رفعت علي قضية واستدعوني، يا جماعة الخير يلي بيته من زجاج لا يحذف الناس من صخر".





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وتابعت: "انا ما اعرف ويش أقول، بس حسافة على العشرة، حسافة على التضحيات، حسافة على كل يلي سويته يعني ما أدري شو أقول، بس يعني الكلام جاي بس نقول ان شاء الله"

وختمت هيا الشعيبي مشيرة الى أنها لا تشعر بالصدمة لما فعله الفضالة بها خصوصاً بعد الخلافات بينهما في الآونة الأخيرة.

المصدر - الفن