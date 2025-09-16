الثلاثاء 2025-09-16 12:29 م
 

آسر ياسين ودينا الشربيني معا في مسلسل جديد برمضان 2026

فلافافا
آسر ياسين و دينا الشربيني
 
الثلاثاء، 16-09-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   يستعد النجمان آسر ياسين ودينا الشربيني لخوض تجربة درامية جديدة في رمضان 2026، من خلال مسلسل يحمل عنوانًا مؤقتًا "اشهد يا ليل"، من إنتاج شركة Media Hub وإخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش.

يمثل المسلسل أول تعاون فني يجمع بين آسر ودينا رغم الصداقة التي تربطهما مؤخرًا، حيث أعرب آسر عن حماسه للمشاركة في العمل، مؤكدًا إعجابه بأسلوب الحلفاوي وكتابة رنا أبو الريش، واصفًا دينا بأنها "موهوبة وستقدم أداءً مميزًا في هذا المشروع".


وقال آسر في تصريحات لـ ET بالعربي:
"أنا ودينا بقينا أصدقاء جدًا مؤخرًا، وحاسس إنها هتعمل حاجة هايلة في المسلسل ده بالذات".
وأضاف: "خالد الحلفاوي مخرج بحبه من زمان، ورنا عاملة شغل حلو قوي".


ويُنتظر أن يقدم المسلسل توليفة تجمع بين الدراما والفكاهة، على غرار أعمال الحلفاوي السابقة، في وقت يتطلع فيه الجمهور إلى ثنائية جديدة قد تشكل واحدة من أبرز مفاجآت الموسم الرمضاني القادم.

 

