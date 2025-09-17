الأربعاء 2025-09-17 10:14 ص
 

منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة

منة شلبي
 
الأربعاء، 17-09-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعربت الفنانة المصرية منة شلبي عن سعادتها البالغة بعد حصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي يستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.

وقالت شلبي في تصريحات إعلامية:
"فرحانة جدًا جدًا، الجائزة مهمة ومؤثرة، وتحفزني لتقديم أعمال أكثر تميزًا للجمهور، وأشكر إدارة مهرجان الجونة على هذا التكريم الذي يعني لي الكثير."


وأضافت أن أي تكريم يمنحها مسؤولية أكبر ورغبة دائمة في التطور.


وأوضح بيان صادر عن إدارة المهرجان أن منح الجائزة يأتي تقديرًا لإسهامات منة شلبي الفنية المميزة وتأثيرها الكبير على جمهور واسع في مصر والعالم العربي.

 

منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة

