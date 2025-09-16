الثلاثاء 2025-09-16 12:30 م
 

هنا الزاهد تعود لدراما رمضان 2026 بمسلسل جديد بعد غياب 4 سنوات

للل
هنا الزاهد
 
الثلاثاء، 16-09-2025 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   بعد غياب دام 4 سنوات عن دراما رمضان منذ مشاركتها في مسلسل "النمر" 2021، تستعد هنا الزاهد للعودة إلى السباق الرمضاني 2026 بمسلسل جديد من إنتاج أمير شوقي. ويجري حالياً الاستقرار على مخرج ومؤلف العمل والتعاقد مع باقي نجوم المسلسل.

اضافة اعلان


وكان من المقرر أن تشارك هنا الزاهد في رمضان 2025 بمسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"، الذي تأجل وخُرج من الموسم الرمضاني، حيث كان من المفترض أن تكون هذه أول بطولة مطلقة لها في رمضان، إلى جانب أحمد خالد صالح ومي مي جمال وحنان يوسف، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.


في الفترة الماضية، قدمت هنا الزاهد أعمالًا ناجحة خارج رمضان مثل مسلسل "إقامة جبرية" الذي عرض على منصة WATCH IT، وشاركها فيه عدد من النجوم، كما تألقت في مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع أحمد السعدني، وحقق نجاحًا كبيرًا في 2023.

 

خبر ابيض 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تحصل على 5 نجوم في التعليم والحوكمة والأثر البيئي

32

طب وصحة أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى

ءبل

أخبار الشركات سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ لتلفزيون ‘OLED 2025’ بفضل جودة الصورة المتفوقة

أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

أخبار محلية أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

اجتماع أردني سوري أميركي سابق في عمّان بشأن سوريا

أخبار محلية اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة

قفب

طب وصحة أعشاب تدعم صحة كليتيك

طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على الطعام

فلسطين صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة



 
 





الأكثر مشاهدة