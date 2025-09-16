هنا الزاهد تعود لدراما رمضان 2026 بمسلسل جديد بعد غياب 4 سنوات

وكان من المقرر أن تشارك هنا الزاهد في رمضان 2025 بمسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"، الذي تأجل وخُرج من الموسم الرمضاني، حيث كان من المفترض أن تكون هذه أول بطولة مطلقة لها في رمضان، إلى جانب أحمد خالد صالح ومي مي جمال وحنان يوسف، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.
في الفترة الماضية، قدمت هنا الزاهد أعمالًا ناجحة خارج رمضان مثل مسلسل "إقامة جبرية" الذي عرض على منصة WATCH IT، وشاركها فيه عدد من النجوم، كما تألقت في مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع أحمد السعدني، وحقق نجاحًا كبيرًا في 2023.
