العثور على جثة ممثلة شهيرة معلقة على النافذة في الهند-صورة

الوكيل الإخباري-صدمة عاشها الجمهور الهندي بعدما أقدمت الممثلة الهندية ساهانا التي عرفت بفيلم ”Lock Down“، على الانتحار في شقتها في يوم عيد ميلادها الـ 21.



اضافة اعلان

وعثرت الشرطة في الهند على جثة شاهانا معلقة على درابزين النافذة فى بيتها، فاحتجزت زوجها ”سجاد“ على الفور، بعد أن زعمت عائلة الراحلة انه هو من قتلها بعد سلسلة شجارات بينهما.



وقالت والدة الفقيدة إن زوج ابنتها لم يسمح لساهانا برؤيتهم، أو دعوتهم إلى منزلها، أو الاتصال بهم بالإضافة إلى تعرضها للعنف الأسري من قبله.



من ناحية ثانية صرَّح جار الثنائي لموقع Media One أنه سمع سجاد يصرخ طلبًا للمساعدة قائلا أنه وجد ساهانا متوفاة لكن وفق إحدى وسائل الإعلام الهندية، أفيد أن شجارا وقع بين الزوجين حول شيكات تلقتها الممثلة الراحلة من إحدى عروض الأزياء قبل وفاتها.



وتحقق الشرطة في الهند في القضية بعد الحصول على معلومات حول الخلافات والمشاجرات المتكررة بين الزوجين.





الفن