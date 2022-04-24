بعد موجة الإنتقادات التي نالته ويل سميث يسافر الى الهند

الوكيل الإخباري - شوهد الممثل الاميركي ويل سميث في مطار مومباي في الهند يوم السبت البارحة وهو يلتقط صوراً ويسلّم على معجبيه.



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هذه اول مرة يظهر فيها ويل سميث الى العلن بعد الصفعة الشهيرة التي انهال بها على الممثل كريس روك في حفل الاوسكار الاخير والتي لم يسلم من تداعياتها.



سافر سميث الى الهند لرؤية الزعيم الروحي سادغورو الذي كان استقبله في 2020 في منزله في لوس انجلوس. في الحلقة الأولى من برنامجها Red Table Talk، قالت بينكيت سميث زوجة الممثل إن عائلتها تركز حالياً على "الشفاء العميق".



ووعدت الممثلة بنشر "الاكتشافات" التي تصل اليها العائلة في خوضها تجربة الشفاء العميق.

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