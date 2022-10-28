الجمعة 28-10-2022
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الجمعة، 28-10-2022 04:39 م

الفنان خليل مصطفى يوجه رسالة للأردنيين

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الوكيل الإخباري - وجه الفنان خليل مصطفى الشهير بـ"جبر الجبر"، رسالة للأردنيين، اليوم الجمعة، خص بها جماهير ناديي الوحدات والفيصلي.

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وقال في رسالة صوتية: "إلى جماهير الفيصلي والوحدات، أنتم الأذين اليمين والأذين الأيسر للقلب، ولا ينبض القلب وتقوى دقاته إلا باجتماعكم، ولتبقى أنفاسكم تعطر الملاعب، وتشجع وتتقبل الخسارة كما الفوز".


وأضاف الفنان "والمواطن الأردني "الحشم" معروف بصفاء نيته وطيبته ولتبقى روح الأخوة حكا بيننا، ويبقى الوطن الذي يجمعنا أغلى وأسمى ما نملك".


وأوصى اللاعبين بالتحلي بالروح الرياضية والبعد عن العصبية وإيذاء الزملاء لتكسب محبة الجماهير.

 




 

 


 

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