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الأربعاء، 05-10-2022 01:13 م

فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم يقترب من 30 مليون جنيه

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الوكيل الإخباري - تمكنت الفنانة دنيا سمير غانم من تحقيق ايرادات هذا الاسبوع من خلال فيلمها تسليم اهالي بلغت 777,370 الف جنيه.

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وبذلك تكون دنيا سمير غانم قد حققت اجمالي ايرادات وصلت الي 29,461,390 جنيه بعد تسع اسابيع من عرضه في دور العرض المصرية. 

تدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

صدى البلد 

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