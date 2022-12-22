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الخميس، 22-12-2022 09:29 ص

اليسا تعتزل تويتر وتوضح السبب !

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الوكيل الإخباري-أعلنت النجمة اليسا ابتعادها عن موقع "تويتر" خلال الفترة المقبلة، بسبب الطاقة السلبية الموجودة عليه، لا سيما من قبل "العشاق".

وأوضحت في تغريدة لاحقاً أنها قصدت الطاقة السلبية الموجودة في موقع التغريدات حصراً.

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وكانت الفنانة اللبنانية طالبت في منشور سابق التوقف عن نشر الشائعات عن ألبومها المقبل، والمتوّقع صدوره مع بداية عام 2023 القادم.


يُذكر أن أحدث أغاني اليسا كان دويتو "من أول دقيقة" مع النجم المغربي سعد لمجرد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر ايلي بربر. " لها "




 




 

 


 

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