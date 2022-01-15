اليسا و ناصيف زيتون يجتمعان لأول مرة في حفل ضمن موسم الرياض

الوكيل الإخباري - لبّت شركة بنش مارك السعودية رغبة الجمهور بإحياء حفل للفنانين ناصيف زيتون وإليسا، وقررت أن يقام الحفل الخميس 20 يناير، على مسرح أبو بكر سالم في بوليڤارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، كما أعلنت عن طرح التذاكر يوم الجمعة 14 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لتقليل انتشار فيروس كورونا في الحفل، بدخول المحصنين بجرعتين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات طوال الحفل، وقياس درجة الحرارة عند البوابات لمنع أي شخص تظهر عليه أعراض كورونا، مع منع الأطفال تحت 12 عاماً، كما يُمنع التدخين والملبس غير اللائق.



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