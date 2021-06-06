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الأحد، 06-06-2021 12:40 م

اوبرا وينفري تقدم افكار ملهمة ومشجعة الى المرأة

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الوكيل الإخباري - تسعى مقدمة البرامج الأميركية أوبرا وينفري، لخلق مكان للمرأة القوية في العالم، من خلال عشرة أفكار إيجابية ومحفزة.

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وتوجه أوبرا نصائح للمرأة من خلال هذه الأفكار، منها:


"عليك معرفة رغبة قلبك وأن تنقادي لهذه الرغبة"
"كل ما حدث لك في ماضيك ليس له سلطة على هذه اللحظة الحالية، لأن الحياة الآن"
"أكبر مغامرة يمكنك القيام بها هي أن تعيشي الحياة التي تحلمين بها"
"الكتب كانت طريقتي إلى الحرية الشخصية، لقد تعلمت القراءة في سن الثالثة، وسرعان ما اكتشفت أن هناك عالماً كاملاً للتغلب عليه يتجاوز مزرعتنا في ميسيسيبي"
"افعلي الشيء الوحيد الذي تعتقدين أنه لا يمكنك القيام به، إفشلي، حاولي مرة أخرى، لتكن المرة الثانية أفضل، الأشخاص الوحيدون الذين لا يتعثرون أبدًا هم أولئك الذين لا يصلون الى المراتب العالية".
"لا تكوني ما تريدين، بل كوني ما تؤمنين به."
"أحِط نفسك فقط بالأشخاص الذين سيرفعونك إلى مستوى أعلى."
"فكري كملكة، الملكة لا تخشى الفشل، الفشل هو نقطة انطلاق أخرى نحو العظمة."
"يمكنك أن تري نفسك كموجة في المحيط أو يمكنك أن تري نفسك كمحيط."
"عندما أنظر إلى المستقبل يكون مشرقا جداً لدرجة أنه يحرق عيني"

 

المصدر - الديار 



 




 

 


 

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