باسم مغنية يعتذر بعد تكريمه في الموريكس دور - صورة

الوكيل الإخباري - قدّم الممثل اللبناني باسم مغنية اعتذارا لزوجته شيرين منسا بسبب نسيانه توجيه الشكر لها بعد تكريمه في الموريكس دور.

اضافة اعلان



ونشر مغنية صورة لها على حسابه الخاص، وعلّق عليها بالقول: " عذرا توأم روحي عذرا حبيبتي وشريكة حياتي يا من جعلتني أكثر نجاحا في هذه الحياة اليوم في حفل تكريمي في الموركس دور شكرت الكثيرين ولم أوجه لك أي كلمة واحدة أنا الذي كنت محضرا لك سطورا لأقولها لك في ختام الكلمة لأنك مسك الختام فرحتي ناقصة اليوم او بالأحرى لم تعد فرحة كل ذلك بسبب رهبة المسرح أنت قدرتي موقفي وكانت ردة فعلك ( ما تعتل هم حبيبي بتصير)

عذرا حبيبتي لولا وجودك في حياتي لما كنت واقفا اليوم على خشبة المسرح. أحبك".

المصدر - الفن