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الإثنين، 13-02-2023 04:11 م

باسم ياخور يوثق معاناة المتضررين في سوريا بفيديو مؤثر: ساعدوهم يا أحبائي انهم اخوتنا وأهلنا

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الوكيل الإخباري- وثق الممثل السوري باسم ياخور معاناة المتضررين من الزلزل المدمر الذي ضرب المناطق الشمالية من سوريا بمقطع فيديو مؤثر نشره على صفحته الخاصة عبر انستغرام.

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وظهر في الفيديو الذي نشره باسم لقطات من توجهه بنفسه الى احدى المناطق المتضررة واشرافه شخصيا على تقديم المساعدات للمتضررين، بالإضافة لمشاهد الدمار التي لحقت بالمباني والبيوت هناك.


كما ظهر في الفيديو لقطة لبعض الاطفال السوريين الذي يلعبون ويلهون داخل احد مراكز الإيواء التي لحؤوا اليها بعد فقدانهم لمنازلهم من جراء الزلزال.


وختم باسم الفيديو بصورة سيلفي جمعته مع عدد من المواطنين، وكتب عليها:"الله يحميكم ويفرج عنكم، وعن كل اهالي بلدنا التعبانين، يا ريت نجتمع معكن بأيام افضل واجمل، بحبكم".


وارفق باسم الفيديو بتعليق:"ساعدوهم يا أحبائي انهم اخوتنا وأهلنا".

 

 

 

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