بسبب إصابته بكورونا.. نقل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ إلى المستشفى

الوكيل الاخباري - قالت تقارير إعلامية إن لاري كينغ، المذيع ومقدم البرامج الحوارية الشهير قد دخل إلى المستشفى مساء أمس السبت بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

اضافة اعلان



وبحسب "إيه بي سي نيوز" فقد قالت مصادر قريبة من عائلته إنه دخل إلى المركز الطبي "كيدارس- سيناي" في لوس أنجلوس وتم حجزه لمدة قد تصل لأكثر من أسبوع.





Chaia King was 51 and Andy King was 65 Larry King's Daughter Chaia and His Son Andy Die Within Weeks of Each OtherChaia King was 51 and Andy King was 65 https://t.co/SQjRgYY9Mz August 22, 2020

ووفقا للمصدر ذاته فقد منعت بروتوكولات المستشفى أفراد أسرة كينغ البالغ من العمر 87 عامًا، من زيارته،



يذكر أن كينغ الحائز على جائزة بيبودي يعد من بين أبرز المحاورين في أمريكا للمشاهير والرؤساء وغيرهم من صانعي الأخبار، خلال مسيرته المهنية التي استمرت نصف قرن، والتي شملت 25 عامًا مع عرض ليلي على شبكة "سي إن إن".



وقد عاني كينغ من مشاكل طبية في العقود الأخيرة، بما في ذلك النوبات القلبية وتشخيص مرض السكري وسرطان الرئة.



يذكر أن كينغ قد فقد في العام الماضي، اثنين من أبنائه الخمسة، في غضون أسابيع قليلة تفرق بين موت الأول والثاني.



وقال لاري كينج في بيان إن ابني آندي كينغ توفي بنوبة قلبية عن عمر 65 في أغسطس/آب وتوفيت ابنته تشايا كينغ بسرطان الرئة عن عمر 51 في يوليو/ تموز.

المصدر : سبوتنك







