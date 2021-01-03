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الأحد، 03-01-2021 12:15 م

بسبب إصابته بكورونا.. نقل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ إلى المستشفى

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الوكيل الاخباري - قالت تقارير إعلامية إن لاري كينغ، المذيع ومقدم البرامج الحوارية الشهير قد دخل إلى المستشفى مساء أمس السبت بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

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وبحسب "إيه بي سي نيوز" فقد قالت مصادر قريبة من عائلته إنه دخل إلى المركز الطبي "كيدارس- سيناي" في لوس أنجلوس وتم حجزه لمدة قد تصل لأكثر من أسبوع.

 



ووفقا للمصدر ذاته فقد منعت بروتوكولات المستشفى أفراد أسرة كينغ البالغ من العمر 87 عامًا، من زيارته،


يذكر أن كينغ الحائز على جائزة بيبودي يعد من بين أبرز المحاورين في أمريكا للمشاهير والرؤساء وغيرهم من صانعي الأخبار، خلال مسيرته المهنية التي استمرت نصف قرن، والتي شملت 25 عامًا مع عرض ليلي على شبكة "سي إن إن".


وقد عاني كينغ من مشاكل طبية في العقود الأخيرة، بما في ذلك النوبات القلبية وتشخيص مرض السكري وسرطان الرئة.


يذكر أن كينغ قد فقد في العام الماضي، اثنين من أبنائه الخمسة، في غضون أسابيع قليلة تفرق بين موت الأول والثاني.

وقال لاري كينج في بيان إن ابني آندي كينغ توفي بنوبة قلبية عن عمر 65 في أغسطس/آب وتوفيت ابنته تشايا كينغ بسرطان الرئة عن عمر 51 في يوليو/ تموز.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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