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الأربعاء، 16-12-2020 02:11 م

توم كروز يهدد بطرد طاقم تصوير فيلمه الجديد

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الوكيل الاخباري - وبخ توم كروز منتج أفلام "المهمة: مستحيلة" وأبرز نجومها، طاقم تصوير فيلمه الجديد في العاصمة البريطانية، لندن، وهدد بطرد كل من يتجنب اتباع الإرشادات الطبية.

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ووفقا لتسجيل صوتي نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأربعاء، يمكن سماع توم كروز وهو يهدد الطاقم بالطرد في حال عدم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والقوانين الأخرى التي تتيح إنتاج الأفلام رغم انتشار فيروس كورونا.


وقال توم كروز في التسجيل: "إني أتحدث على الهاتف مع كل استوديو لعين ليلا، وشركات التأمين، والمنتجين، كلهم يتابعونا عن كثب ويقتدون بنا لصنع أفلامهم".


وتابع قائلا: "هل تفهمون المسؤولية التي تقع على عاتقكم؟ لأني سأحاول التفاهم مع منطقكم وإن لم تتمكنوا من التصرف بشكل عقلاني ولم أتمكن من التوصل لعقولكم فإنكم مطرودون". 


وقال النجم إن أفلاما مثل "المهمة: مستحيلة" هي السبب في انتعاش القطاع، وأضاف في التسجيل "نود أن نواكب المعيار الذهبي، إنهم ينظرون إلينا في هوليوود ويواصلون عملهم بسببنا، هم يؤمنون بقدراتنا وما يمكننا فعله". 

 

وكان الفيلم السابع لسلسلة أفلام "المهمة: مستحيلة" من أوائل الأفلام التي تم إيقاف تصويرها في مدينة البندقية الإيطالية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، في فبراير الماضي.


وتابع الفريق التصوير، في سبتمبر، في عدة مواقع بإيطاليا والنرويج وبريطانيا، وتقدم توم كروز بطلب شخصي لرئيس الوزراء النرويجي للسماح له بالتصوير في بلاده تحت إجراءات صارمة. 

 

سبوتنيك

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