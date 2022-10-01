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السبت، 01-10-2022 09:38 ص

بعد اصابة الطفلة بالسرطان .. هاندا ارتشيل تحذف جميع صورها مع ابنة شقيقتها

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الوكيل الإخباري-تصدر خبر إصابة إبنة شقيقة الممثلة التركية هاندا أرتشيل بالسرطان الترند في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تعاطف الكثير مع وضع الطفلة "إيلين" الا انهم لاحظوا تصرف غير متوقع من خالتها هاندا أرتشيل التي كانت دائماً ما تنشر صورهما لكن بعد إعلان إصابة الطفلة بالسرطان حذفت هاندا كل الصور التي جمعتهما عن حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ولم تبرر سبب تصرفها هذا.

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واضافة الى ذلك حذفت هاندا كل الصور التي جمعتها مع شقيقتها أيضاً مما عزز الامر غرابة بالنسبة للجمهور.


الفن

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