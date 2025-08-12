أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تشتعل مجدداً.. ما القصة؟

وأوضحت شيرين أن الشيكات تخص البنك العربي الإفريقي، وأنها قامت بإيقافهما فور اختفائهما، ما دفعها إلى تحرير محضر ضد طليقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يجري عرض القضية حاليًا على جهات التحقيق المختصة.
يأتي هذا البلاغ في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين بعد انفصالهما في أواخر عام 2023، بعد خمس سنوات من الزواج، وهو الطلاق الثاني بين الثنائي.
