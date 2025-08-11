الإثنين 2025-08-11 12:37 م
 

خطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس تخطف الأنظار - صور

إلياس بو صعب وجوليا بطرس
 
الإثنين، 11-08-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-   احتفل سامر بو صعب، نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبته على لانا نصولي في أجواء عائلية راقية.

وتداولت مواقع التواصل صورًا من المناسبة، حيث تألقت العروس بفستان أبيض ناعم وطويل، فيما اختار سامر بدلة رسمية أنيقة باللون الأبيض. وظهرت جوليا بطرس خلال الحفل بإطلالة مميزة بفستان كحلي وعقد لافت، رفقة زوجها إلياس بو صعب.


وكانت العائلة قد أقامت سابقًا احتفالًا صغيرًا بالخطوبة، ظهر فيه الثنائي وهما يستعرضان خاتميهما بابتسامات وفرح وسط حضور المقربين.

 

 

 

لبنان 24

 
 
