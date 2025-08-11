خطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس تخطف الأنظار - صور

وتداولت مواقع التواصل صورًا من المناسبة، حيث تألقت العروس بفستان أبيض ناعم وطويل، فيما اختار سامر بدلة رسمية أنيقة باللون الأبيض. وظهرت جوليا بطرس خلال الحفل بإطلالة مميزة بفستان كحلي وعقد لافت، رفقة زوجها إلياس بو صعب.
وكانت العائلة قد أقامت سابقًا احتفالًا صغيرًا بالخطوبة، ظهر فيه الثنائي وهما يستعرضان خاتميهما بابتسامات وفرح وسط حضور المقربين.
-
أخبار متعلقة
-
اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر
-
بعد يومين على زفافه .. طليقة غورهان كيزيلوز تفاجئ الجميع بزفافها-فيديو
-
سيليو صعب وزوجته زين قطامي يستكملان شهر العسل في مونت كارلو - صور
-
وفاء عامر تلتزم الصمت وترد على اتهامات تجارة الأعضاء عبر محاميها
-
صرصور يفاجئ جينيفر لوبيز وجمهورها ينبهر بتصرفها - فيديو
-
تطورات جديدة في حالة أنغام الصحية بعد شائعات غرفة العزل
-
الوسط الفني المصري يودّع الفنان الكبير سيد صادق في أجواء حزينة
-
رشاقتها وإطلالتها الوردية يضعان شيماء سيف في صدارة الترند - صورة