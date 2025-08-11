خطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس تخطف الأنظار - صور

الوكيل الإخباري- احتفل سامر بو صعب، نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبته على لانا نصولي في أجواء عائلية راقية.

اضافة اعلان



وتداولت مواقع التواصل صورًا من المناسبة، حيث تألقت العروس بفستان أبيض ناعم وطويل، فيما اختار سامر بدلة رسمية أنيقة باللون الأبيض. وظهرت جوليا بطرس خلال الحفل بإطلالة مميزة بفستان كحلي وعقد لافت، رفقة زوجها إلياس بو صعب.



وكانت العائلة قد أقامت سابقًا احتفالًا صغيرًا بالخطوبة، ظهر فيه الثنائي وهما يستعرضان خاتميهما بابتسامات وفرح وسط حضور المقربين.

View this post on Instagram A post shared by Pamela Mansour (@pamelamansour.mine)