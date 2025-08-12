جدل واسع في بيروت بسبب حفل تامر حسني.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- أثار حفل الفنان تامر حسني في "الفوروم دو بيروت" موجة انتقادات بعد تأخره لأكثر من ساعة عن الموعد المعلن، وسط أنباء عن خلافات مع فرقته الموسيقية. وتعرض الحفل لانتقادات إعلامية بسبب منع معظم الصحفيين من التغطية، واقتصار المقابلات على جهة إعلامية واحدة بشروط.

كما أظهرت مقاطع مصورة مشادات وإطلاق نار أثناء مغادرة الجمهور، ما وضع الجهة المنظمة في موقف محرج قبل فعاليات مقبلة.



من جهته، وصف تامر الحفل بـ"الأسطوري"، ووجه شكرًه للجمهور والمنظمين عبر حسابه على إنستغرام.