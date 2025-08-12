جدل واسع في بيروت بسبب حفل تامر حسني.. ما القصة؟

كما أظهرت مقاطع مصورة مشادات وإطلاق نار أثناء مغادرة الجمهور، ما وضع الجهة المنظمة في موقف محرج قبل فعاليات مقبلة.
من جهته، وصف تامر الحفل بـ"الأسطوري"، ووجه شكرًه للجمهور والمنظمين عبر حسابه على إنستغرام.
-
أخبار متعلقة
-
أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تشتعل مجدداً.. ما القصة؟
-
جورجينا رودريغيز تحتفل بخطوبتها على نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو - صورة
-
بعد حملة تشويه.. حسين الجسمي يتحرك قانونيا في مصر
-
يومي ترد على "الحسودين" وتكشف كم كلّف زفافها الأسطوري - فيديو
-
خطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس تخطف الأنظار - صور
-
اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر
-
بعد يومين على زفافه .. طليقة غورهان كيزيلوز تفاجئ الجميع بزفافها-فيديو
-
سيليو صعب وزوجته زين قطامي يستكملان شهر العسل في مونت كارلو - صور