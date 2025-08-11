الإثنين 2025-08-11 12:37 م
 

اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر

8
راغب علامة
 
الإثنين، 11-08-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   ما تزال أزمة الفنان اللبناني راغب علامة مع نقابة المهن الموسيقية المصرية قائمة، بل ازدادت تعقيدًا بعد تغيبه عن جلسة التحقيق التي كان مقررًا عقدها الأسبوع الماضي، على خلفية ما وُصف بـ"تجاوزات" في حفله الأخير بالساحل الشمالي.

اضافة اعلان


وكشف مصدر من داخل النقابة أن راغب تخلّف عن الحضور رغم إلزامه بموعد رسمي، مبررًا ذلك بانشغاله بفعاليات فنية خارج مصر. وقد أدى غيابه إلى قرار مؤقت بمنع منحه تصاريح لإحياء أي حفلات جديدة داخل البلاد إلى حين مثوله للتحقيق.


يُذكر أن راغب علامة كان من المقرر أن يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي يوم 18 أغسطس، إلا أن النقابة لم تصدر التصريح بعد، واشترطت خضوعه للتحقيق قبل النظر في أي موافقة رسمية.


ورغم تأكيد راغب في تغريدة سابقة أن الأزمة "في طريقها للحل"، إلا أن الأمور لا تزال معلّقة حتى إشعار آخر.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غلالا

طب وصحة أعراض مبكرة لسرطان الفم لا يجب تجاهلها

لقي شخص مصرعه وأُصيب 29 بجروح جراء هزة أرضية ضربت ولاية باليكسير غربي تركيا، أمس الأحد، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال وزير الداخلية إن شخ

عربي ودولي تركيا: مصرع شخص وإصابة 29 بهزة أرضية قوتها 6.1

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية

6غ7

فن ومشاهير خطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس تخطف الأنظار - صور

الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

🔹 هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

مناسبات هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

8

فن ومشاهير اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر

ابراهيم البدور

أخبار محلية وزير الصحة يطلب إبلاغه بأي اعتداء او مشاجرة مع الكوادر الطبية



 
 





الأكثر مشاهدة