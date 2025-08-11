اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر

وكشف مصدر من داخل النقابة أن راغب تخلّف عن الحضور رغم إلزامه بموعد رسمي، مبررًا ذلك بانشغاله بفعاليات فنية خارج مصر. وقد أدى غيابه إلى قرار مؤقت بمنع منحه تصاريح لإحياء أي حفلات جديدة داخل البلاد إلى حين مثوله للتحقيق.
يُذكر أن راغب علامة كان من المقرر أن يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي يوم 18 أغسطس، إلا أن النقابة لم تصدر التصريح بعد، واشترطت خضوعه للتحقيق قبل النظر في أي موافقة رسمية.
ورغم تأكيد راغب في تغريدة سابقة أن الأزمة "في طريقها للحل"، إلا أن الأمور لا تزال معلّقة حتى إشعار آخر.
