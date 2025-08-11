بعد يومين على زفافه .. طليقة غورهان كيزيلوز تفاجئ الجميع بزفافها-فيديو

وتباينت ردود الفعل بين من بارك لكارول هذه الخطوة، ومن انتقد التوقيت أو شكك بصحة الخبر، في ظل عدم صدور أي تأكيد رسمي حتى اللحظة.
كارول كانت الزوجة الأولى لغورهان، الذي تُقدر ثروته بنحو 700 مليون دولار. وقد تزوجا في حفل أسطوري أقيم عام 2022 في "فوروم دو بيروت"، استغرق تجهيزه نحو 15 يومًا، واعتُبر حينها من أبرز حفلات الزفاف في لبنان.
ورغم الأضواء التي أحاطت بزواجهما، لا يزال الغموض يلف علاقتهما السابقة، حيث لم يُعلن بشكل رسمي ما إذا كانا قد انفصلا قبل زواج غورهان من يومي، أم أن الأخيرة تُعد زوجته الثانية. كما تداولت بعض المصادر أن غورهان لا يزال يدعم كارول ماديًا، دون أي تأكيد رسمي.
