الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي

أونروا: تسليم المساعدات في غزة برا أكثر الطرق أمانا

بعد تصدر اسمه الترند .. أول تعليق من معتز العزايزة

الأمن العام والحرس الوطني الإماراتي يوقّعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات التدريبية

إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في إربد

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: التهديد بدخول رفح خدعة

الهلال الأحمر بغزة: المساعدات التي دخلت شمال القطاع قليلة

1582 شقة و1128 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة إسرائيلية بمدينة غزة

معان: إتلاف طن من المواد الغذائية والعصائر غير الصالحة

الأحد، 17-03-2024 01:34 م

بعد تشوه وجهها... ريهام سعيد تعتزل لفترة مؤقتة

254364-d8a7d984d8b5d988d8b1d8a920d985d98620d8add8b3d8a7d8a820d8b1d98ad987d8a7d98520d8b3d8b9d98ad8af20d8b9d984d98920d8a5d986d8b3d8aad8acd8b1d8a7d985


الوكيل الإخباري - بعد تشوه وجهها بسبب عملية تجميل فاشلة، أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد اعتزالاً مؤقتاً ولكن طويلاً، للساحتين الإعلامية والفنية، وأرجعته إلى الملل من أن تكون ضحية الآخرين.

أعلنت عن قرارها الجديد عبر منشور طويل نشرته عبر حسابها على فيسبوك وأرفقته بصورة لها قبل تشوه وجهها. وسرعان ما أثارت ردود فعل متفاوتة بين متابعيها.


وأشارت مقدمة برنامج "صبايا الخير" إلى أنها ستختفي لمدة طويلة حتى تستعيد روحها وطموحاتها، وتتحسّن نفسيتها، بسبب ما تعرضت له ممن وصفتهم بـ"أشباه البشر"، معتبرة أن عددهم أصبح كبيرا جداً. وإذ لفتت إلى أنّها ملّت "من لعب دور الضحية"، أكدت أنّها تعرّضت للاستغلال، ولم تعد قادرة على التعامل مع أشخاص لا يهتمون إلا بأنفسهم.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
686

ما هو مصير مسلسل 'المعلم' بعد احتراق استوديو الأهرام؟

1710508402_938_774

فتحي عبدالوهاب يدعم الفلسطينيين في مصر

كواليس-مسلسل-الحشاشين

أول تعليق من مخرج الحشاشين على جدل الحديث بالعامية في مسلسله - صورة

19085-6_LC

كيف عالج مسلسل 'الكبير أوي' قضية التنمر؟

2024315173825657DD

رغم صمتها.. إمارات رزق تخطف الأنظار في 'ولاد بديعة'

elaosboa50973

أول تعليق من مصطفى شعبان بعد التهام الحريق ديكور مسلسله 'المعلم'