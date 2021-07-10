بعد تفشي فيروس كورونا لطيفة تناشد لمساعدة تونس

الوكيل الإخباري - ناشدت الفنانة لطيفة متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمساعدة بلدها تونس بعدما تفشى فيروس كورونا بقوة في الفترة الأخيرة.

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وكتبت لطيفة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي كاتبة: "قلبى واجعنى على بلادى يارب كل البلدان تساعد تونس واملى كبير فى بلداننا العربيه الوضع صعب وكارثى والله شعبنا مايستاهل الى احنا فيه".



وأضافت في تغريدة أخرى: "ياااااااارب استودعتك بلادى واهلى وناسى ياااارب لطفك بتونس انت القادر على كل شىء يا رب العالمين".



وتضامن العديد من المتابعين مع الفنانة لطيفة وأهل تونس الذين يعانون من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب العالم كله.

المصدر - الفن