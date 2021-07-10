السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

السبت، 10-07-2021 10:59 ص

بعد تفشي فيروس كورونا لطيفة تناشد لمساعدة تونس

Latifa-1-678x381


الوكيل الإخباري - ناشدت الفنانة لطيفة متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمساعدة بلدها تونس بعدما تفشى فيروس كورونا بقوة في الفترة الأخيرة.

اضافة اعلان


وكتبت لطيفة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي كاتبة: "قلبى واجعنى على بلادى يارب كل البلدان تساعد تونس واملى كبير فى بلداننا العربيه الوضع صعب وكارثى والله شعبنا مايستاهل الى احنا فيه".


وأضافت في تغريدة أخرى: "ياااااااارب استودعتك بلادى واهلى وناسى ياااارب لطفك بتونس انت القادر على كل شىء يا رب العالمين".


وتضامن العديد من المتابعين مع الفنانة لطيفة وأهل تونس الذين يعانون من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب العالم كله.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638768

وائل كفوري و سليم عساف يجتمعان في عمل جديد - فيديو

H8FXT

إيمي سمير غانم تثير قلق الجمهور حول صحة والدتها - صورة

jihan-fadel

كواليس الظهور الأول للفنانة المصرية جيهان فاضل في كندا - فيديو

384460Image1

مريم أوزرلي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها - صور

66_13

جودي فوستر للنساء: إنها اللحظة المناسبة للانطلاق في السينما

79-172521-9-songs-from-nancy-ajram-s-new-album-hassa-beek_700x400

نانسي عجرم تشارك متابعيها كواليس كليب اغنيتها الجديدة - فيديو

أخبار متعلقة
1049106554_0_284_2048_1391_1000x541_80_0_0_89dcf71592dd63210e677b772e0ba6cb

مستشار السيسي يكشف: حالة دلال عبد العزيز الصحيّة نادرة

BeFunky-collage-23-1

رامي عياش يشارك في التمثيل بالتعاون مع شركة مزيكا

image

وصية مؤثرة لرجاء الجداوي قبل وفاتها

image (1)

آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

680d4f2eca1823adccf75bdd64792c6d

إليسا تتعاطف مع طفلة لبنانية مريضة - فيديو

مي حريرى تتخطى أزمات الماضى

إصابة مي الحريري بالسلالة الهندية لفيروس كورونا