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السبت، 03-07-2021 03:41 م

آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

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الوكيل الإخباري - في تسريبات حديثة حول آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، كشف مصدر من الفريق المعالج لها أن حالتها لا تشهد أي تقدم حتى اللحظة بل على العكس فمشاكل الرئة تزداد، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الاستغناء عن أجهزة الأكسجين للتنفس الصناعي، كما أنها ليست قادرة على الحركة.

وتتواجد برفقتها بشكل دائم ابنتاها دنيا وايمي سمير غانم وسط دعوات لا تتوقف منهما بأن ينعم عليها الله بالشفاء.

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وكانت دلال قد دخلت المستشفى بعد اصابتها بفيروس كورونا، ورغم ان اخر تحليل أثبت خلوها من الفيروس لكن الآثار التي تركها في جسمها وخاصة في الرئة شديدة الصعوبة.

وطلب أسرة الفنانة الكبيرة من المستشفى عدم إبلاغها بخبر وفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، حفاظاً على صحتها النفسية، وطلبت إدارة المستشفى من طاقم التمريض والأطباء عدم إبلاغها بالخبر أو التحدث عنه أمامها أو الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بصحة زوجها ومنعت إدارة المستشفى عنها أي وسيلة إعلامية كي لا يصلها الخبر الحزين.


يُذكر أن آخر أعمال عبد العزيز، مسلسل "ملوك الجدعنة" وهو من بطولة: مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، سيناريو وحوار عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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