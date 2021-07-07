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الأربعاء، 07-07-2021 04:50 م

مستشار السيسي يكشف: حالة دلال عبد العزيز الصحيّة نادرة

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الوكيل الإخباري - كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر، الطبيب المصري محمد عوض تاج الدين، أنّ الفنانة دلال عبد العزيز تعاني حالة نادرة تصيب واحداً من كل 10 ناجين من فيروس كورونا، وتُدعى "متلازمة كوفيد طويل الأمد".

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وأشار إلى أنّ هذه المتلازمة تتضمن 43 عارضاً يعانيها المُصاب جرّاء كورونا، منها تليّف الرئيتين وفق ما حصل لعبد العزيز.

ولفت الطبيب المصري إلى أنّ الأطباء يتعاملون مع التليّف لدى عبد العزيز ويحاولون إيقافه، مشدداً على أنّ لا فترة زمنية محدّدة للتخلص منه.

ومن بين الأعراض أيضاً، الشعور بالألم في بعض مناطق الجسم، وعدم القدرة على بذل مجهود، وصعوبة جزئية في التنفس، إلى جانب حدوث تليفات في الرئة.

 

وكان الناجون من "كوفيد-19" معرّضين أيضاً لخطر متزايد للإصابة بفشل القلب وتصلّب الشرايين والجلطات الدموية في غضون ستة أشهر بعد الإصابة.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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