تامر حسني يشوّق المتابعين لألبومه وفيلمه الجديد

الوكيل الإخباري-توجه الفنان المصري تامر حسني لمتابعيه بعد الاستفسارات التي انهالت عليه بخصوص موعد طرحه ألبومه، وأحب أن يطلع محبيه على مشاريعه، وقال :"نهاركم عسل هتجه للمطار عشان حفل السعودية غداً ان شاء الله وحشتوني يا اهل چدة و ان شاء الله قريب ازور كل البلاد العربية و كل العرب في جميع انحاء العالم".

اضافة اعلان



أضاف :"و بخصوص البومي انا شايف كويس جداً التعليقات، خلونا نمشي حاجة حاجة، ان شاء الله فيلمي في العيد و معاه اغاني مهمة فعلاً، تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم ، والألبوم ليه مفاجأة كبيرة جداً هتحبوها اوي، اهم حاجه ركزوا في امتحاناتكم دلوقتي وربنا ينجح الجميع".

الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة