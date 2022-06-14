الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 04:56 م

تامر حسني يشوّق المتابعين لألبومه وفيلمه الجديد

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الوكيل الإخباري-توجه الفنان المصري تامر حسني لمتابعيه بعد الاستفسارات التي انهالت عليه بخصوص موعد طرحه ألبومه، وأحب أن يطلع محبيه على مشاريعه، وقال :"نهاركم عسل هتجه للمطار عشان حفل السعودية غداً ان شاء الله وحشتوني يا اهل چدة و ان شاء الله قريب ازور كل البلاد العربية و كل العرب في جميع انحاء العالم".

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أضاف :"و بخصوص البومي انا شايف كويس جداً التعليقات، خلونا نمشي حاجة حاجة، ان شاء الله فيلمي في العيد و معاه اغاني مهمة فعلاً، تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم ، والألبوم ليه مفاجأة كبيرة جداً هتحبوها اوي، اهم حاجه ركزوا في امتحاناتكم دلوقتي وربنا ينجح الجميع".

 

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