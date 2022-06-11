برومو فيلم تامر حسني الجديد يحقق رقما قياسيا

الوكيل الإخباري-تشهد دور العرض السينمائية مع بدء موسم عيد الأضحى، عرض عدد كبير من الأعمال السينمائية، والتي سيكون من بينها فيلم “بحبك” للنجم تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.



ويعد فيلم بحبك من إخراج النجم تامر حسني، حيث تولى إخراجه بالكامل، وهو من تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى مصر والوطن العربي أن يقدم مطرب فيلم سينمائي من إخراجه وتأليفه وبطولته.



وينتظر جمهور النجم تامر حسني، طرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى كما حرص الجمهور على تصميم عدد من البوسترات غير الرسمية للفيلم.



وحقق برومو فيلم بحبك ٥ ملايين و٦٠٠ ألف مشاهدة بعد شهر من طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

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صدى البلد

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