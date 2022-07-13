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الأربعاء، 13-07-2022 01:39 م

تامر حسني يكشف إيرادات فيلم" بحبك " عالمياً في عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري-أوضح الفنان المصري تامر حسني حقيقة إيرادات فيلمه " بحبك "، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي  "إنستجرام".

ونشر الفنان صورة توضح ايرادات فيلمه حول العالم وعلق عليها: “توضيح لمن اختلط عليهم أمر إيرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداولة.. واجب علينا التوضيح.. فيلم بحبك وأفلام الفنان تامر حسني بشكل عام يتم بيعها وعرضها في جميع بلاد الوطن العربي وأمريكا وكندا، كما هو مذكور أمامكم بالتفصيل، وزادت أكثر مع فيلم بحبك، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامر حسني بالإيراد الدولي، فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقط”. 

وأضاف: "والحمد لله لغاية رابع أيام العيد وصل إيراد فيلم بحبك داخل مصر إلى ١٩ مليون جنيه ونصف المليون، والإيراد الدولي إلى ١٥٤ مليون جنيه بمجموع ١٧٣ مليونا ونصف المليون ، وما زال الفيلم في بداياته، ويعد هذا الإيراد أعلى إيراد حققه الفنان تامر حسني في مسيرته الفنية في الأيام الأولى للفيلم.. لكم منا جزيل الشكر".  

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صدى البلد

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