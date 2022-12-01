تانيا قسيس تقدم أغنية بمناسبة العيد الوطني للامارات

الوكيل الإخباري-بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية، أطلقت الفنانة تانيا قسيس أغنية جديدة باللهجة الفصحى تحت عنوان "إماراتُ، قلبَ العربِ والصحراء"، من كلمات و ألحان طوني كرم، و هي بشكل اوبريت، دمجت بين ألوان موسيقية مختلفة.



وأتى هذا العمل بالتعاون وبدعم من "صدى آمسي - “ AMSI Voices” التي عبرت في بيان: "الحبُّ يجمعُ المُحِبّين، يُوَحّدُ رُؤاهم على كلِّ ما هو عزيزٌ وخَيِّرٌ وجميل… ولأنّنا في "صدى آمسي - “ AMSI Voices” نحِبُّ الإماراتِ، مَنْبِتَ العِزِّ ومَوْئِلَ الخيرِ، ولأنّنا رأينا في صوتِ تانيا قسّيس، بوْحًا من القلبِ يَشْدو لمَجدِ هذه الدولةِ المعطاء؛ أحْبَبْنا أن نكونَ معها في هذا البوح."

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وصرّحت الفنانة تانيا قسيس عن تقديرها لهذا التعاون المميز، وشغفها بالعمل على هذه الأغنية الرفيعة المستوى موسيقياً و ما تحمله من كلام جميل وراقي لهذه الدولة التي قدمت الكثير لكل ما أتى إليها. "لها"