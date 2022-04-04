تعرّف على عمر الفنان رامز جلال

الوكيل الإخباري - يعتبر رامز جلال من أشهر الفنانين في الوطن العربي ، لما يتمتع به رامز من موهبة كبيرة ، بالإضافة إلى كونه من أفضل البرامج الكوميدية في الوطن العربي.

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وتتزايد نسبة البحث عن برامج رامز جلال و حياته الخاصة بشكل ملحوظ في شهر رمضان المبارك ، حيث أصبحت مشاهدة برامجه أمرًا أساسيًا للعديد من العائلات. لنتعرف على عمر رامز جلال.



ولد الفنان رامز جلال في 1973 ، وبالتالي يبلغ من العمر 48 عامًا ، وتعتبر عائلة الفنان رامز جلال عائلة فنية ، مما ساعده على التطور والوصول إلى هذه الشهرة ، بالإضافة إلى شهرته الرائعة.



حيث يعمل والده كمخرج مسرحي جلال توفيق ، بالإضافة إلى شقيقه ممثل.



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