الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

خلال 4 ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في المملكة

خبير اقتصادي يوجه نصائح للمقترضين الأردنيين لتقليل نسبة الفائدة

تضامن بمناسبة يوم المعلم: 90 ألف معلمة للعام الدراسي الحالي في المملكة

جامعة اليرموك: استقبال 6400 طالبا على برنامج التنافس

زلزال يضرب غرب إيران

الملك يزور المتحف الوطني العُماني ودار الفنون الموسيقية في دار الأوبرا السلطانية

تعرف على موعد شروق الشمس مع تثبيت التوقيت الصيفي في الأردن

مسارات مجانية من باص عمان والباص السريع - تفاصيل

السفير الكوري: نحو 20 % من إجمالي الكهرباء بالأردن انتاج شركات كورية

التعليم العالي تترك للجامعات تحديد أوقات دوام الطلبة

الأربعاء، 05-10-2022 11:16 ص

تفاصيل إلغاء حفل محمد الشرنوبي بدار الأوبرا المصرية

image


الوكيل الإخباري - حالة من الجدل رافقت حفلة محمد الشرنوبي، بمهرجان الموسيقي العربية، المقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية يوم 1 نوفمبر المقبل، حيث بدأت التساؤلات عن إقامة الحفلة في موعدها من عدمه وذلك على خلفية القضايا المقامة بينه وبين مديرة أعماله السابقة سارة الطباخ.

اضافة اعلان

وأضاف قنطوش أن إدارة دار الاوبرا المصرية قامت بإزالة جميع بوسترات حفل محمد الشرنوبي، وهذا يؤكد صحة إلغاء الحفل، وأن دار الأوبرا إذا أقام الحفل سيأخذ ضدهم الإجراء القانوني اللازم، وهي جنحة مباشرة تفيد بأن دار الاوبرا لن تنفذ حكم المحكمة.

وقال أنهم لا يملكون الوقت الكافي لإنتظار رد الشؤون القانونية بالأوبرا، فقاموا بوقف حجز تذاكر الحفل، وسيضطرون لإلغاء الحفل، وأن من قام بحجز الحفل حوالي 30 شخص وسيتم رد أموالهم مرة أخرى، وقال المصدر أن الإعلان الرسمي وإذا طرأت مستجدات جديدة ستكون غدا.

 

ET بالعربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
69467

فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم يقترب من 30 مليون جنيه

258844_0

رقص وغناء توأم الفنانة أصالة محط اهتمام الجمهور - فيديو

188548865_835131857386257_4873839462060350604_n-e1623185255798

نجمة مصرية تنقذ محمد رمضان من ورطة

175439-16018112786805018

شمس البارودي تتصدر الترند.. ما سبب ذلك ؟

170832

رسميا.. إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية

ccd51e11-bc5d-4a7a-b0bb-1c8178f6baa8

مقتل نجم تركي مذبوحا بسبب أغنية - صورة