تفاصيل إلغاء حفل محمد الشرنوبي بدار الأوبرا المصرية

الوكيل الإخباري - حالة من الجدل رافقت حفلة محمد الشرنوبي، بمهرجان الموسيقي العربية، المقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية يوم 1 نوفمبر المقبل، حيث بدأت التساؤلات عن إقامة الحفلة في موعدها من عدمه وذلك على خلفية القضايا المقامة بينه وبين مديرة أعماله السابقة سارة الطباخ.





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وأضاف قنطوش أن إدارة دار الاوبرا المصرية قامت بإزالة جميع بوسترات حفل محمد الشرنوبي، وهذا يؤكد صحة إلغاء الحفل، وأن دار الأوبرا إذا أقام الحفل سيأخذ ضدهم الإجراء القانوني اللازم، وهي جنحة مباشرة تفيد بأن دار الاوبرا لن تنفذ حكم المحكمة.





وقال أنهم لا يملكون الوقت الكافي لإنتظار رد الشؤون القانونية بالأوبرا، فقاموا بوقف حجز تذاكر الحفل، وسيضطرون لإلغاء الحفل، وأن من قام بحجز الحفل حوالي 30 شخص وسيتم رد أموالهم مرة أخرى، وقال المصدر أن الإعلان الرسمي وإذا طرأت مستجدات جديدة ستكون غدا.

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