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الجمعة، 05-02-2021 08:10 م

تفاصيل مثيرة.. إلغاء عملية حورية فرغلي بعد اكتشاف الطبيب شيئا مفاجئا

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الوكيل الإخباري _ ألغى الطبيب الأمريكي المعالج للفنان المصرية، حورية فرغلي، عملية التجميل قبل دقائق من خضوعها لها، وذلك بعدما اكتشف شيئا مفاجئا.

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وبينت التحاليل للطبيب انخفاض نسبة الهيموغلوبين في دم الممثلة المصرية، بعد تعرضها لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية الجراحية بـ24 ساعة .

 

وتسببت الكدمة في تأثير نسبة الهيموغلوبين في دم حورية فرغلي، وقُرر بناء على هذا وقف العملية الجراحية نظرا لخطورة الموقف.

وينتظر الطبيب الأمريكي المعالج لحورية فرغلي تحديد موعد آخر للجراحة الأولى، والتي سيتحدد إجرائها من عدمه وفقا لنتيجة التحاليل الجديدة خلال الساعات القادمة، في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مدينة شيكاغو الأمريكية.


ونقل برنامح "إي تي بالعربي"، عن مصادر مقربة من حورية فرغلي، قولها إن الأخيرة "دخلت المستشفى الثلاثاء الماضي حيث تقضي وقتها داخل غرفة عادية"، مشيرة إلى أن العديد من المواقع تداولت أخبار تفيد بأن حورية فرغلي قد خضعت لعملية جراحية بعد وصولها إلى واشنطن.


المصدر: سبوتنيك 





 




 

 


 

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