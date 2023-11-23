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الخميس، 23-11-2023 11:17 م

تفاصيل وفاة الفنان رامي الخالد

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الوكيل الإخباري - غيب الموت الفنان الأردني الشباب والخلوق رامي الخالد عن عمر 38 عاما.

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وتوفي الفنان رامي الخالد إثر نوبة قلبية حادة تعرض لها اليوم الخميس.

 

وكانت نعت وزارة الثقافة الفنان رامي الخالد، وقالت إنه كان مثالًا للإبداع الأردني، شارك بفعالية وحضور مميز في كلّ المهرجانات الأردنية التي أقامتها، وكذلك كان حاضرًا دائمًا على مسارح مهرجان جرش للثقافة والفنون، جنبًا إلى جنب مع زملائه الفنانين الأردنيين والعرب.

 

يذكر، أن الفنان رامي الخالد ارتبطت بداياته بأغان وطنية من كلمات الشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي، ليستمر بعد ذلك في لونه الخاص، من مواويل الطرب التي تنهل من الموروث الحوراني مشاركا في معظم المهرجانات المحلية، ومنها مهرجان جرش للثقافة والفنون، ومهرجان صيف عمان، إضافةً إلى مشاركاته في حفلات فنية في دول عربية، مثل الإمارات وقطر ولبنان، ومهرجانات دولية، مثل مهرجان هانوفر بألمانيا.

 

 

 




 

 


 

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