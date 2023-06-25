تكريم رياض الخولي في المهرجان القومي للمسرح المصري

الوكيل الإخباري- قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، تكريم الفنان المصري رياض الخولي خلال حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، والتي تقام في الفترة من 27 تموز، وحتى 12 آب.



ويأتي التكريم تقديراً لتاريخ الفنان رياض الخولي الكبير ومسيرته الفنية العريقة في المسرح والسينما والتلفزيون.



وعبر الفنان الكبير رياض الخولي عن سعادته بهذا التكريم، قائلاً: "سعيد بتكريمي من قبل القائمين على المهرجان القومي للمسرح، فالتكريم عادة ما يثلج صدر أي فنان لأنه يشعر بأن هناك من يقدر مسيرته الفنية الطويلة، والمسرح هو بيتي الأول وقدمت فيه العديد من التجارب التي أفتخر بها، والمهرجان القومي للمسرح على وجه الخصوص يعد التكريم فيه شرف كبير لأي فنان، لذا أشكر الفنان محمد رياض والقائمين على المهرجان على هذا التكريم".



والتحق الخولي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان مديراً للمسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح لمدة ست سنوات منذ عام 2001 وحتى 2007.





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