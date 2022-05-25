ثلاثة اعمال مرتقبة للفنانة هنا الزاهد .. ابرزها " بحبك "

الوكيل الإخباري-تعيش الفنانة هنا الزاهد، حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، إذ تنتظر عرض 3 أفلام سينمائية بداية من موسم عيد الأضحى المقبل، بعد أن غابت عن السباق الرمضاني الماضي.





اضافة اعلان

هنا الزاهد تنتهى من فيلم بحبك



انتهت هنا الزاهد وتامر حسنى من الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "بحبك"، واتجه تامر إلى غرفة المونتاج لوضع اللمسات النهائية للفيلم ليكون جاهزًا للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، وطرح النجم تامر حسني برومو مبدئي للفيلم خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.



فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتى نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.



وكشفت الفنانة هنا الزاهد، عن الإصابة التى تعرضت لها فى الركبة خلال تصوير فيلم بحبك للنجم تامر حسنى، قائلة: "إصابات التصوير المستمر فى الركبة".





"مستر إكس" يجمع هنا الزاهد بزوجها أحمد فهمى



تواصل هنا الزاهد وزوجها النجم أحمد فهمى تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "مستر أكس"، والفيلم يشارك فى بطولته أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوى وإخراج أحمد رشيد.وطرح النجم أحمد فهمي البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "مستر اكس" ملعنا عرضه فى موسم الصيف هذا العام 2022 .



هنا الزاهد تنتهى من فيلم "بضع ساعات من يوم ما"



وانتهت هنا الزاهد، من تصوير مشاهدها داخل أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ومن المتوقع طرحه خلال العام الجاري.



فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.



اليوم السابع