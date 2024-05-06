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الإثنين، 06-05-2024 01:21 م

ميادة الحناوي تطرح أحدث أغنياتها 'حبة ذكريات' - فيديو

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الوكيل الإخباري - طرحت النجمة السورية ميادة الحناوي أحدث أغنياتها بعنوان "حبة ذكريات" عبر قناتها على يوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية.

والأغنية من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، وتولي عماد باسيل إخراج الفيديو كليب، الذي تم تصويره في دبي على مدار 3 أيام.

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وعبرت ميادة الحناوي عن سعادتها بتعاونها مع عمالقة الشعر واللحن في العالم العربي، واصفة الأغنية بعمل استثنائي تم تقديمه في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى.


وتفاعل الجمهور مع الأغنية، مشيدين بها لحناً وكلمات، ومعبرين عن سعادتهم بعودة مطربة الأجيال الحناوي بأغنية قوية وجميلة، واصفين إياها بيمامة الغناء في الوطن العربي، من حيث الأداء القوي والصوت الشجن.

 

 

 

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