الإثنين 06-05-2024
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الإثنين، 06-05-2024 02:10 م

دون أبطاله.. طرح البوستر الرسمي لفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد

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الوكيل الإخباري - تنتظر النجمة المصرية ليلى علوي طرح فيلمها الكوميدي الجديد "جوازة توكسيك"، بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، حيث عرضت الشركة المنتجة الملصق الدعائي، دون ظهور أي من أبطاله.

وطرحت شركة نيو سينشري للإنتاج الملصق الدعائي لفيلم "جوازة توكسيك" المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وظهر اسم الفيلم ويشده للأسفل خاتم زواج لقاع البحر مع أسماك كرتونية.

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وعلق حساب الشركة المنتجة: "كل شئ بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق، (جوازة توكسيك) قريباً في دور العرض".

 

ويشارك علوي في الفيلم، كل من بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

 

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