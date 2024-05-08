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الأربعاء، 08-05-2024 11:17 ص

على خطى الترند الهندي.. تحدي 'حبيبي يا نور العين' يتصدر لعمرو دياب -فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تحديًا جديدًا ينافس الترند الهندي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، لكن مع إضفاء اللمسة العربية إليه.

فعلى وقع أنغام أغنية "حبيبي يا نور العين" للنجم المصري عمرو دياب، قامت المشتركات في التحدي بوضع مستحضرات على بشرتهن بشكل إبداعي مع تأدية بعض الحركات بأيديهن تزامنًا مع إيقاع الأغنية. 

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وفي نهاية الفيديو، تستعرض المشاركات النتائج النهائية لإطلالتهن التي تميَّزت بلمسة عربية على غرار الترند الهندي، الذي تنتهي فيه المشاركات متألقات بالساري الهندي التقليدي، ومتزينات بإكسسوارات معقدة التصميم.

يُشار إلى أن الترند الهندي تنطوي فكرته على قيام المشتركات بوضع مستحضرات تجميل بشكل يتناغم مع إيقاع الأغنية الهندية "San Sanana Nan"، وشاركت فيه مجموعة من المؤثرات والنجمات العربيات والعالميات على صفحات "السوشال ميديا"، من بينهن بلقيس فتحي، وفرح الهادي، وشمس الفارس، وبيسان إسماعيل، وغيرهن.

 

 

 

 

فوشيا 

 




 

 


 

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