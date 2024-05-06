سوزان نجم الدين توضح للمرة الأولى قصة طلاقها

الوكيل الإخباري - ردّت النجمة سوزان نجم الدين بصراحة على أسئلة الإعلامية سارة دندراوي، في برنامج "25 سؤال"، وتحدثت عن حياتها الشخصية وشائعة إنفصالها ورأيها في الكثير من الأعمال الفنية.



وكشفت الممثلة السورية أنها "لم انفصل عن زوجي الراحل، والد أبنائي قبل وفاته"، موضحة أنهما خلال تلك الفترة كان هناك خلاف ومشاكل بينهما، ما أدى إلى ابتعادها عنه، وهذا كان سبب إنتشار شائعة طلاقها، ولكن هذا لم يحدث.

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