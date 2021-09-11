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السبت، 11-09-2021 04:44 م

جديد معتصم النهار بعد مسلسل صالون زهرة

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الوكيل الإخباري - يعيش الممثل السوري معتصم النهار نجاحاً كبيراً بمسلسل "صالون زهرة"، الذي خاض بطولته الى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وبمشاركة ممثلين آخرين.

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ولمعرفة جديد معتصم النهار بعد صالون زهرة ، تواصل معه موقع "الفن"، فكشف لنا معتصم أن لديه عملاً جديداً سيتم عرضه في شهر رمضان الكريم المقبل، مضيفاً أن فكرة العمل أصبحت موجودة، لكن لم تكتب حلقاته بعد، كما لم يتم الكشف بعد عن البطلة التي ستشارك معتصم بطولة المسلسل.

 

المصدر - الفن 

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