الإثنين 2025-08-11 12:38 م
 

سيليو صعب وزوجته زين قطامي يستكملان شهر العسل في مونت كارلو - صور

8هتة
سيليو صعب و زين قطامي
 
الإثنين، 11-08-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   نشر سيليو صعب، نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، عبر حسابه على إنستغرام صوراً من رحلته مع زوجته زين قطامي إلى مونت كارلو على شواطئ الريفييرا الفرنسية. حيث قرر الزوجان استكمال شهر العسل والانتقال من لبنان إلى إمارة موناكو لقضاء عطلتهما الصيفية في أجواء بحرية فاخرة.

اضافة اعلان


شارك سيليو لحظات وصولهما إلى الوجهة البحرية، كما نشر صورة لزوجته بإطلالة كاجوال أنيقة أثناء توجهها للطائرة الخاصة. وكان الزوجان قد تزوجا في تموز الماضي في حفل ضخم استمر 3 أيام في مقر البطريركية المارونية ببكركي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والسوشيال ميديا، منهم النجمة إليسا والنجم وائل كفوري.

 

Image1_8202511112628689213200.jpg

 


Image1_8202511112635292599480.jpg

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غلالا

طب وصحة أعراض مبكرة لسرطان الفم لا يجب تجاهلها

لقي شخص مصرعه وأُصيب 29 بجروح جراء هزة أرضية ضربت ولاية باليكسير غربي تركيا، أمس الأحد، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال وزير الداخلية إن شخ

عربي ودولي تركيا: مصرع شخص وإصابة 29 بهزة أرضية قوتها 6.1

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية

6غ7

فن ومشاهير خطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس تخطف الأنظار - صور

الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

🔹 هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

مناسبات هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

8

فن ومشاهير اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر

ابراهيم البدور

أخبار محلية وزير الصحة يطلب إبلاغه بأي اعتداء او مشاجرة مع الكوادر الطبية



 
 





الأكثر مشاهدة