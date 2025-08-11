سيليو صعب وزوجته زين قطامي يستكملان شهر العسل في مونت كارلو - صور

شارك سيليو لحظات وصولهما إلى الوجهة البحرية، كما نشر صورة لزوجته بإطلالة كاجوال أنيقة أثناء توجهها للطائرة الخاصة. وكان الزوجان قد تزوجا في تموز الماضي في حفل ضخم استمر 3 أيام في مقر البطريركية المارونية ببكركي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والسوشيال ميديا، منهم النجمة إليسا والنجم وائل كفوري.
