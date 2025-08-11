سيليو صعب وزوجته زين قطامي يستكملان شهر العسل في مونت كارلو - صور

الوكيل الإخباري- نشر سيليو صعب، نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، عبر حسابه على إنستغرام صوراً من رحلته مع زوجته زين قطامي إلى مونت كارلو على شواطئ الريفييرا الفرنسية. حيث قرر الزوجان استكمال شهر العسل والانتقال من لبنان إلى إمارة موناكو لقضاء عطلتهما الصيفية في أجواء بحرية فاخرة.

شارك سيليو لحظات وصولهما إلى الوجهة البحرية، كما نشر صورة لزوجته بإطلالة كاجوال أنيقة أثناء توجهها للطائرة الخاصة. وكان الزوجان قد تزوجا في تموز الماضي في حفل ضخم استمر 3 أيام في مقر البطريركية المارونية ببكركي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والسوشيال ميديا، منهم النجمة إليسا والنجم وائل كفوري.







