وفاء عامر تلتزم الصمت وترد على اتهامات تجارة الأعضاء عبر محاميها

محامي وفاء عامر، وائل فخر الدين، أكد أن الفنانة تلتزم الصمت وترك المجال للسلطات للتحقيق في الادعاءات الكاذبة التي طالتها، مشيراً إلى أنها لم تغادر مصر وتتواجد في منطقة الساحل.
كما كشف المحامي عن اتخاذ وفاء عامر الإجراءات القانونية ضد شخص ادعى بيع كليته بمساعدتها، وأكد ثبوت عدم صحة هذه الادعاءات من قبل الجهات المختصة، مشدداً على ملاحقة كل من يروج الشائعات بحقها.
