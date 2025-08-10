الوسط الفني المصري يودّع الفنان الكبير سيد صادق في أجواء حزينة

الوكيل الإخباري- شهد عزاء الفنان الراحل سيد صادق، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 80 عامًا، حضورًا واسعًا من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على توديع زميلهم وتقديم العزاء لعائلته.

وكان من أبرز الحضور: رامز جلال، أحمد عيد، محمد فوزي، مجدي بدر، وعبدالعزيز مخيون، إضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي قدّم واجب العزاء شخصيًا. وظهر الفنان أحمد عيد إلى جوار نجل الراحل، السيناريست لؤي سيد صادق، متأثرًا برحيله.



وأصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، إلى جانب نقابة المهن الموسيقية، بيانَي تعزية رسميين، أكدتا فيهما تقدير النقابة لعطاء الفنان الراحل ومكانته الكبيرة لدى الجمهور وزملائه في الوسط الفني.





يُذكر أن سيد صادق قدّم خلال مسيرته عشرات الأدوار التي رسّخت اسمه في ذاكرة المشاهد، خاصة في تجسيد شخصيات الشر ورجال الأعمال، وشارك في أعمال بارزة مثل: الإمبراطور، كدة رضا، حسن ومرقص، يتربى في عزو، فرقة ناجي عطا الله.



برحيله، يودّع الفن المصري أحد أبرز وجوهه المميزة، ويبقى أثره حاضرًا في أعماله التي خلدت اسمه رغم الغياب.